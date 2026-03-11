NHK「おはよう関西」の気象キャスター、塩見泰子さんが3月11日までに自身のインスタグラムを更新。番組を休み 、カナダでの国際学会に参加していることを報告しました。塩見さんは気象キャスターと、京都大学の社会人大学院生の顔も持つ、二刀流アナとして知られています。【写真】「カナダに出張しています」NHK気象キャスター、海外の街角で…笑顔の自撮り塩見さんは「今週は番組をお休みさせていただき、カナダのバンクーバ