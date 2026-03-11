大相撲で歴代トップの４５回の優勝を誇る元横綱の白鵬翔さんが１１日、大阪市内でかつて弟子だった幕内・伯乃富士（伊勢ケ浜）が伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から暴行を受けた問題に言及した。「少し残念なニュースで心配なニュース。（伯乃富士に）心配して電話したけれど、出なくて逆に心配」とぽつり。伊勢ケ浜親方から連絡はないという。昨年夏場所後に日本相撲協会を退職した。自身が師匠を務めていた宮城野部屋再興