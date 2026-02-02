タレントの“こじるり”こと小島瑠璃子が1月31日、東京・両国国技館に登場。元横綱・照ノ富士の断髪式に出席したことが話題となっている。【独占写真】板野友美の挙式に参列した、ハイヒール姿の小島瑠璃子有名アスリートも多く出席「昨年1月の大相撲初場所を最後に現役を引退した照ノ富士関、現在の伊勢ケ浜親方の断髪式には約330人が参加。大銀杏に別れを告げました」（スポーツ紙記者、以下同）国技館には、先代師匠である