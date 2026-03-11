元関東最大級ギャング集団総長・田中雄士が、2026年3月10日に公開された元格闘家エンセン井上氏のユーチューブ動画に出演し、格闘技イベント「BreakingDown 19」（3月20日・名古屋）を欠場する理由を明かした。「拳が折れたぐらいだったら出場するけど...」当初、田中は「BreakingDown 19」で実業家の萩原裕介氏と対戦する予定だったが、同団体のCEOを務める格闘家の朝倉未来が、自身のユーチューブ動画で田中の欠場を発表した。朝