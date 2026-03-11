元関東最大級ギャング集団総長・田中雄士が、2026年3月10日に公開された元格闘家エンセン井上氏のユーチューブ動画に出演し、格闘技イベント「BreakingDown 19」（3月20日・名古屋）を欠場する理由を明かした。

「拳が折れたぐらいだったら出場するけど...」

当初、田中は「BreakingDown 19」で実業家の萩原裕介氏と対戦する予定だったが、同団体のCEOを務める格闘家の朝倉未来が、自身のユーチューブ動画で田中の欠場を発表した。

朝倉は動画の中で、「一応、ケガとは聞いている。診断書を出してもらった。目のケガをしたみたい。毎日ハードな練習をして目をケガしたと。網膜剥離」と報告した。

田中の代役として、井上氏の弟子であるメカ君が萩原氏と対戦することになった。

欠場が正式決定した田中は、「俺は萩原戦をめっちゃ楽しみにしていた。勝てない相手じゃないし」と切り出し、目の負傷から欠場に至るまでの経緯を説明した。

「10何年ぶりに本気でトレーニングして、すごいわくわくしていた。毎日トレーナーとガチスパー（スーパーリング）をやって、筋肉断裂とか細かいことはあるが、それだったら出場する。拳が折れたぐらいだったら出場するけど、毎日視力がなくなってくる。なんかやばいなと思って眼科に行ったら、網膜剥離で緊急手術。『1週間遅れたら失明してました』と言われた。医者の判断と俺の判断も含め、今回試合は難しいというふうになった」

田中は、萩原と対戦するにあたり、「BreakingDown 19」のオーディションでひと悶着があった。田中は運営を通して、63キロの契約体重でなければ試合をしないと主張。この要求に萩原は激怒し、「何キロでもいいから試合をすると言いましたよね。自分は普段、80キロあるんですよ。63キロと言われたら頭にきますよ」と詰め寄った。

「俺がびびって逃げたというのは、誤解してほしくない」

最終的に萩原の要求が通り、71キロの契約体重で試合が行われることが決まった。

このような経緯があっての欠場に、田中は「（動画の）視聴者のみなさんの気持ちは分かる。『逃げたんだろう』とか。さすがにそれは、この期に及んで逃げるまねはしない。むちゃくちゃ楽しみにしていたし。全力でトレーニングをした結果」と訴えかけた。

そして、井上氏が「俺は逃げたと思う」と指摘すると、「エンセンさんに生意気言うようですが、さすがに俺がびびって逃げたというのは、誤解してほしくないし、そこは間違えたくはない」と言葉に力を込めた。

今後については「俺的にはやりたいに決まっている」とし、「これは自分自身の名誉のために、絶対にやりたいと思っている」と意気込んだ。