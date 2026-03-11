マイナビはこのほど、全国の企業・個人を対象に実施した「中途採用・転職活動の定点調査」の結果を発表した。調査は2026年2月2日〜5日。企業向け調査は、従業員数3人以上の企業に所属し、中途採用業務を担当している人の中で、前月採用活動を行った、または今後3か月で採用活動を行う予定の841人を対象に。個人向け調査は、従業員数3人以上の企業に所属している全国の20〜50代の正社員の中で、前月転職活動を行った、または今後3か