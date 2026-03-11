リンクをコピーする

ポートランド・トレイルブレイザーズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年3月11日（水）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 101 - 103 シャーロット・ホーネッツ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対シャーロット・ホーネッツがモダ・センター（Portland）で行われた。