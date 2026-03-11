日本では報じられることが少なく、理解が難しい中国社会の実態。中国の流行語を振り返りながら読み解いてみたい。今回は2021年に流行した「躺平（タンピン）」を取り上げる。 躺平とは「寝そべり」という意味。当時は「競争からの脱落」という意味として紹介されていた。当時の印象で、この言葉にネガティブな印象を抱く方も少なくないかもしれない。 しかし実のところ、この言葉は現在において肯定的な意味をも内包