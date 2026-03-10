「新たなフォレスター」まもなく発表！「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」に輝き、その完成度の高さで2025年4月の発表から好調なセールスを続けるスバル「フォレスター」ですが、現行モデルが生産上限に達したことを受け、販売店では早くも2026年春に発表予定の改良モデル（C型）の先行予約がスタートしています。今回のアップデートで最大の注目点となるのが、ターボエンジンの魅力をより身近にする新グレード「Touring