7日（土）、「ABEMA（アベマ）」が「“推し”えて！SVリーガー出没MAP 大阪マーヴェラス編 vol.1」を放送した。 「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し”新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。登録は不要で、24時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送してい