7日（土）、「ABEMA（アベマ）」が「“推し”えて！SVリーガー出没MAP 大阪マーヴェラス編 vol.1」を放送した。

本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介している。大阪マーヴェラス編では、MCとしてバレー歴6年、令和のカリスマギャル「みりちゃむ」さんが出演し、SVリーグ女子の大阪MVに所属する林琴奈、宮部愛芽世、西崎愛菜を直撃した。

今回のvol.1では、女子日本代表として2大会連続でオリンピックに出場した林が、出没スポットを明かした。番組内では、大阪府の福島駅にある隠れ家的な名店「新福島 たいよう 弍」を紹介。林は「雰囲気もオシャレですし、ご飯もとても美味しいのですごくいいところです」と笑顔で語った。また、林は友人とオリンピック後の「お疲れ様会」で初来店し、それ以来お刺身と〆の土鍋ごはんを楽しんでいるといい、世界の舞台で戦うトッププレーヤーの素顔が垣間見えるエピソードとなった。

また“ゲン担ぎ”スポットとして、勝負運アップのご利益で知られる「勝尾寺」も紹介。みりちゃむさんが実際に勝尾寺を訪れるロケも行われた。さらに番組では、バレーボールの強豪校である金蘭会中学、金蘭会高校時代から先輩後輩として共に戦ってきた林、宮部、西崎ら3人の関係性にも迫るトークを展開。ゲーム企画も実施され、撮影現場は大盛り上がりを見せた。コート上で見せる頼もしい姿とはまた違う、愛らしい素顔が垣間見える放送となった。

次回放送は14日（土）12:00を予定しており、宮部にフォーカスを当てた内容となっている。また、21日（土）12:00の放送では西崎に焦点が当てられる。

「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26シーズンのSVリーグ男女の注目試合を毎節無料で生中継。試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供している。