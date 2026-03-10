【東京マルイ再販情報：3月5日分】 東京マルイは、3月5日に10才以上対象のエアーソフトガン3点を再販した。 今回再販されたのは、BBエアーリボルバー「M29 .44マグナム6.5インチブラックモデル」（7,678円）、エアーハンドガン（10才用モデル）「H&K USP【ハイグレード/ホップアップ】」（3,850円）、電動ガンBOYs「ソップモッドM4」（10,780円）の3点。 本稿