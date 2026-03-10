東京マルイは、3月5日に10才以上対象のエアーソフトガン3点を再販した。

今回再販されたのは、BBエアーリボルバー「M29 .44マグナム 6.5インチ ブラックモデル」（7,678円）、エアーハンドガン（10才用モデル）「H&K USP【ハイグレード/ホップアップ】」（3,850円）、電動ガンBOYs「ソップモッドM4」（10,780円）の3点。

本稿ではそれぞれスペックをまとめて紹介していく。

BBエアーリボルバー「M29 .44マグナム 6.5インチ ブラックモデル」詳細

エアーハンドガン（10才用モデル）「H&K USP【ハイグレード/ホップアップ】」詳細

電動ガンBOYs「ソップモッドM4」詳細

価格：7,678円 全長：310mm 銃身長：84mm 重量：471g（空のカートリッジをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6発価格：3,850円 全長：198mm 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：無し（手動） 装弾数：25発価格：10,780円 全長：591mm/660mm（ストック伸長時） 重量：1,030 g（空マガジン、電池含む） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単3アルカリ電池6本 装弾数：約140発

