東京マルイ、BBエアーリボルバー「M29 .44マグナム」や「H&K USP」など10才以上用エアガン3点再販！
【東京マルイ再販情報：3月5日分】
東京マルイは、3月5日に10才以上対象のエアーソフトガン3点を再販した。
今回再販されたのは、BBエアーリボルバー「M29 .44マグナム 6.5インチ ブラックモデル」（7,678円）、エアーハンドガン（10才用モデル）「H&K USP【ハイグレード/ホップアップ】」（3,850円）、電動ガンBOYs「ソップモッドM4」（10,780円）の3点。
本稿ではそれぞれスペックをまとめて紹介していく。
BBエアーリボルバー「M29 .44マグナム 6.5インチ ブラックモデル」詳細価格：7,678円 全長：310mm 銃身長：84mm 重量：471g（空のカートリッジをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6発
エアーハンドガン（10才用モデル）「H&K USP【ハイグレード/ホップアップ】」詳細価格：3,850円 全長：198mm 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：無し（手動） 装弾数：25発
電動ガンBOYs「ソップモッドM4」詳細価格：10,780円 全長：591mm/660mm（ストック伸長時） 重量：1,030 g（空マガジン、電池含む） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単3アルカリ電池6本 装弾数：約140発
（C）2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.