「スケバン恐子」で一世を風靡した桜塚やっくんの元相方・竹内幸輔（2022年逝去）が、コンビ「あばれヌンチャク」解散の真相を告白。「お前ら、あんまり舐めんなよ」とマネージャーに怒られ、決まっていた仕事をすべて失ったという衝撃の内幕とは--。お笑いコンビ飛石連休の藤井ペイジ氏の新刊『芸人廃業ダウンタウンになれなかった者たちの航海と後悔』（鉄人社）のダイジェスト版よりお届けする。「全仕事がキャンセル」になっ