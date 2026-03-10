【モデルプレス＝2026/03/10】YouTuberのきりまるが、3月10日までに自身のInstagramストーリーズを更新。セルフネイルを公開し、話題を集めている。【写真】28歳美人YouTuber「爪の形まで完璧」爆速セルフネイル公開◆きりまる、セルフネイル披露3月2日の投稿で、リゾート地・グアムを訪れていることを報告したきりまる。この日は「そういえばグアム行く直前の夜中に 爆速でセルフジェルネイルした」と記し、手の写真を投稿した。