人気YouTuberきりまる「爆速で」グアム旅行前夜に施したセルフネイル公開「爪の形まで完璧」「リゾートにぴったり」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】YouTuberのきりまるが、3月10日までに自身のInstagramストーリーズを更新。セルフネイルを公開し、話題を集めている。
【写真】28歳美人YouTuber「爪の形まで完璧」爆速セルフネイル公開
3月2日の投稿で、リゾート地・グアムを訪れていることを報告したきりまる。この日は「そういえばグアム行く直前の夜中に 爆速でセルフジェルネイルした」と記し、手の写真を投稿した。「さいきんネイルもだるくなってきて めっちゃ適当 笑笑笑」と謙遜しつつも、綺麗な形の爪に施された上品に輝くネイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「爪の形まで完璧」「リゾートにぴったり」「手元まで美人オーラすごい」「親近感湧く」などの声が上がっている。
きりまるは2026年1月17日、自身のYouTubeチャンネルで交際3年になる恋人と結婚することを報告した。（modelpress編集部）
