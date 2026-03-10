日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、2026年最初のナイトイベント「さくらナイト」を開催。各シーズンごとに実施しているナイトイベントでは、2日間しか観ることができない限定スペシャルショーをはじめ、レゴランド(R)・ジャパンのモデルビルダーが監修した限定ワークショップ、夜仕様にアレンジした特別感満載なアトラクションなどが実施されます☆ レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「