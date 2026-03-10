Gakkenは、Webサイト「コミックノーラ」にて新作コミック「貴姫さまの憂鬱〜あやかし探偵事件簿〜」の連載を、3月26日10時から開始すると発表しました。キャラクター原案はいのまたむつみさん、作画は漫画家の氷栗優さんが担当。いのまたさんの三回忌である3月10日に発表されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】いのまたさんは、アニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」シリーズやゲーム「テイルズ オ