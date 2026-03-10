Gakkenは、Webサイト「コミックノーラ」にて新作コミック「貴姫さまの憂鬱〜あやかし探偵事件簿〜」の連載を、3月26日10時から開始すると発表しました。

キャラクター原案はいのまたむつみさん、作画は漫画家の氷栗優さんが担当。いのまたさんの三回忌である3月10日に発表されました。

いのまたさんは、アニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」シリーズやゲーム「テイルズ オブ」シリーズなどで知られるイラストレーター。2024年3月に急逝し、多くのファンに惜しまれました。

■ 画集掲載の企画がきっかけで連載化

今回の連載は、2025年6月に発売された画集「いのまたむつみ画集MIA」に掲載された企画ページがきっかけです。

未発表イラストやラフデザインの中にあった「貴姫さまの憂鬱」の企画に対し、「作品として見てみたい」という声が多く寄せられたことから、コミックとしての連載が実現しました。

ストーリー原案は、いのまたさんと親交のあったアニメプロデューサーの古里尚丈さん。脚本は「テイルズ オブ」シリーズなどで知られる田中豪さんが担当し、作画は「聖魔伝」「カンタレラ」「学園ヘヴン」などで知られる氷栗優さんが手がけます。

■ 楊貴妃が現代京都で探偵に

本作は、世界三大美女の一人として知られる楊貴妃の「もしも」の物語。処刑されたはずの楊貴妃が“不老不死”の存在となり、現代の京都で生きていたという設定のミステリー作品です。

主人公の貴姫（きひ）は、京都で喫茶店「あやかし堂」を営む美女。表向きはコーヒーの美味しい店のオーナーですが、実は「なくしもの」や「人探し」を専門とする探偵でもあります。

しかし、不思議な力を持つためか、持ち込まれる依頼は幽霊や妖怪など“あやかし”に関わる不思議な事件ばかり。猫の鈴（人間の姿になると小学生の少女）や、パンダのズズ（人間の姿になるとぽっちゃりした20代後半の女性）といった仲間たちとともに、さまざまな事件の謎を解き明かしていきます。

連載に先立ち公開されたキービジュアルは、物語の冒頭が描かれています。夜桜を背景に舞う絶世の美女・貴姫と、彼女に出会う刑事・佐久間が初めて出会う場面。不老不死という秘密を抱える貴姫の過去や想い、そして京都で起こる不思議な事件の数々がどのように描かれるのか注目されます。

「貴姫さまの憂鬱〜あやかし探偵事件簿〜」は、3月26日10時より「コミックノーラ」で配信予定。無料で読むことができます。

