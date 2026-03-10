埼玉県の川口市長選挙で、支援する候補者に投票してもらう見返りとして、会社の従業員に現金を渡した疑いで会社の代表が逮捕された。ビルメンテナンス会社の代表・川鍋大二容疑者（78）は、先月 投開票が行われた川口市長選で、支援する候補者に投票することへの見返りとして、パート従業員17人に1人あたり現金2000円を渡した疑いが持たれている。警察によると、川鍋容疑者は選挙に関する会合として会社の会議室に従業員を呼