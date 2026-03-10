29連勝中で首位を独走していたサントリーサンバーズ大阪を止めたのは、今季苦しんできた7位の日本製鉄堺ブレイザーズだった。3月5日に行われたホームゲームで、サントリーを3-0で破り、今季11勝目を挙げた。 サントリーはオポジットのドミトリー・ムセルスキーが先発を外れ、アウトサイドヒッターのデアルマス アラインもベンチ外となるなど万全の布陣でなかっ