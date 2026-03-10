手取りがなかなか増えないのはなぜか。金融教育家の上原千華子さんは「どの年収帯でも、昇給分の3〜4割は税金・社会保険として差し引かれる仕組みになっている。その中でも特に負担感の大きい年収帯がある」という――。写真＝iStock.com／Jenhung Huang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Jenhung Huang■「年収850万円を超えると損」は本当？「昇進しても手取りが増えない」――昇給や昇進はうれしいはずなのに、給与明細