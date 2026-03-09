LUNA SEA¤¬¡¢2026Ç¯3·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ãLUNATIC X¡ÇMAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-¡ä¿¶ÂØ¸ø±é¤ò¡¢Á´À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ÛµÞÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÅù¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤«¤éµÞî±ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£3·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¡ã¿¿Ìð ¸¥²Ö¼° ¡ÁEternal MeLoDy¡Á¡ä¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó