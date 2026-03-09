LUNA SEAが、2026年3月12日に東京・有明アリーナで開催する＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞振替公演を、全世界に向けて緊急生配信することをオフィシャルサイト等で発表した。

本公演はすでにチケットが完売しており、会場に来られない多くのファンの声に応える形で、メンバーの熱い思いから急遽配信が決定したという。

3月8日には、神奈川・ぴあアリーナMMにて＜真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜＞が執り行われ、約3万人のファンが参列した。「1曲でも、1フレーズでもいいからドラムを叩きたい」と語り、懸命にリハビリを続けながら有明のステージを目標としていた真矢の思いを胸に、メンバーはこの公演に臨むことになる。

◾️＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞ 2026年3月12日（木）東京・有明アリーナ

18:30スタート ▼ZAIKOより全世界に向け生配信

視聴購入ページ：https://lunasea.zaiko.io/e/lunaxmas2025

視聴チケット：6,600円（税込）※別途配信手数料あり

※なお、アーカイブにつきましては直後の配信はございません。 3月27日（金）21:00から9日間の再配信を予定しております。制作上の都合により、開始日時が変更になる場合もございますので、予めご了承ください。

アーカイブ再配信：3月27日（金）21:00〜4月5日（日）23:59まで

◾️『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG- 2025.02.23 at TOKYO DOME』 【DVD】AVBD-36108 ￥6,600（税込）

【Blu-ray】AVXD-36109 ￥7,700（税込）

特設ページ：https://lunatictokyo2025.com/