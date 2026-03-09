牛丼チェーン『すき家』からカレーの新メニューが登場する。2026年3月10日から売り出されるのは「炭火焼きほろほろチキンカレー」。骨付きチキンを豪快にのせたというが、いったいどんな味わいなのか。マイルドなカレーと炭火チキンが相性抜群『すき家』のカレーは、果物と野菜の甘みが溶け込んだマイルドさが特徴。子どもでも食べやすく、ファミリーにもうれしいメニューだ。そんなカレーから新メニューが登場。すき家自慢のカレ