「すき家」から新カレーが登場する　大きな骨付きチキンがどんっ、大満足の魅惑的な一皿

牛丼チェーン『すき家』からカレーの新メニューが登場する。2026年3月10日から売り出されるのは「炭火焼きほろほろチキンカレー」。骨付きチキンを豪快にのせたというが、いったいどんな味わいなのか。

マイルドなカレーと炭火チキンが相性抜群

『すき家』のカレーは、果物と野菜の甘みが溶け込んだマイルドさが特徴。子どもでも食べやすく、ファミリーにもうれしいメニューだ。

そんなカレーから新メニューが登場。すき家自慢のカレーに骨付きの炭火焼きチキンをどんっとのせた豪快な一皿だ。

2026年3月10日発売「炭火焼きほろほろチキンカレー」

「チキンは炭火で焼きじっくり丁寧に蒸し上げることで、スプーンでほろっとほぐれるほど柔らかく仕上げました」と同社がアピール。

ほろほろのチキンを崩して、カレーと混ぜて食べることもできる。優しい味わいのカレーとよく合いそうだ。

別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけて、好みの辛さに調整することもできる。

ほかにも、「チーズほろほろチキンカレー」、「ほうれん草ほろほろチキンカレー」、「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」も販売。さらに、骨付きチキン単品でも注文可能で、牛丼などほかのメニューと組み合わせることもできる。

いつものカレーに特別感が加わり、食欲をそそる新カレー。肉好きにもカレー好きにもたまらないメニューだ。

「炭火焼きほろほろチキンカレー」並盛は税込850円

※価格表示は税込

■炭火焼きほろほろチキンカレー ミニ 750円・並盛 850円・大盛 990円・メガ 1250円

■チーズほろほろチキンカレー ミニ 950円・並盛 1050円・大盛 1190円・メガ 1450円

■ほうれん草ほろほろチキンカレー ミニ 850円・並盛 950円・大盛 1090円・メガ 1350円

■おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー ミニ 960円・並盛 1060円・大盛 1200円・メガ 1460円

■炭火焼きほろほろチキン 単品 400円

販売期間：2026年3月10日〜

販売場所：全国1966店舗

※一部店舗では価格が異なる

【画像】骨付き肉が豪快にのったカレーが登場 新メニュー一覧（6枚）