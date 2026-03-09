1勝1敗で迎えた棋王戦第3局で、挑戦者の増田康宏八段（28）に敗れた藤井聡太六冠（23）。対局後、「やってはいけないミスが出た」とうなだれた藤井六冠は次局で敗れるとタイトルを失うカド番に追い込まれた。【写真】王将戦七番勝負で藤井聡太六冠に3勝1敗と勝ち越している永瀬拓矢九段王将戦七番勝負でも永瀬拓矢九段（33）相手に1勝3敗と追い込まれており、「ダブルカド番」の大ピンチだ。将棋ライターの松本博文氏が語る。