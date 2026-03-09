1次ラウンド・プールC豪州戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールC第3戦のオーストラリア戦に4-3で勝利した。試合前のフリー打撃には大谷翔平（ドジャース）が3日連続で登場。敵将のデーブ・ニルソン監督は15歳の息子とともにその光景を目に焼き付けた。大谷は前日に引き続き村上宗隆らとともに練習。打席に立つと、初球から柵越え。さら