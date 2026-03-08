【モデルプレス＝2026/03/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王（えのきだ・いおう）が3月7日、自身のInstagramを更新。中学校を卒業した弟との写真を公開した。【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「弟くん愛くるしい」“そっくり”と話題の兄弟ショット◆榎田一王、中学卒業の弟と2ショット披露8人きょうだいの三男である榎田。「天