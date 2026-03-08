“8人きょうだい”「今日好き」榎田一王（いおう）、弟顔出し 中学卒業祝福ショットに「笑顔そっくり」「仲良しで尊い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王（えのきだ・いおう）が3月7日、自身のInstagramを更新。中学校を卒業した弟との写真を公開した。
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「弟くん愛くるしい」“そっくり”と話題の兄弟ショット
8人きょうだいの三男である榎田。「天一卒業おめでとう デッカくて優しくて可愛い弟です」とつづり、弟・天一くんが卒業証書を教室で受け取る様子などを投稿。また、弟を挟んで父親との3ショットや、弟とのにこやかな2ショットも投稿している。
この投稿は「笑顔そっくり」「仲良し尊い」「弟くん愛くるしい」「家族写真ほっこりする」「自慢のお兄ちゃんですね」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆榎田一王、中学卒業の弟と2ショット披露
◆榎田一王の投稿に反響
