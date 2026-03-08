リシャール・ミルより、驚異的な新キャリバーと2つの全く新しい複雑機構を搭載したモデル「RM 41-01 トゥールビヨン サッカー」が登場した。モデル名にもある通り、本モデルはサッカーに特化した特別なウォッチとなっており、マッチフェーズインジケーターとゴールカウンターという新しい技術を搭載しているのが大きなポイントである。【画像】人気スポーツであるサッカーを機械式時計として解釈したリシャール・ミルの新作ウォッ