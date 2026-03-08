野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＣ組で、日本代表「侍ジャパン」は７日、韓国と対戦し、８−６で競り勝った。◇日本が粘る韓国を振り切って２連勝。日本は初回、先発菊池が打ち込まれ３点の先制を許した。その裏、鈴木の２ランで１点差に迫ると、三回に大谷、鈴木、吉田のソロで逆転。四回に同点とされたが、七回に吉田の２点適時打などで再びリードを奪い、逃げ切った。投手交代が早まる球