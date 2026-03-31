フリーアナウンサーのヒロド歩美（34）が、8月に開幕する「第108回全国高等学校野球選手権大会」のダイジェスト番組「熱闘甲子園」（テレビ朝日系）でMCを務めることが分かった。斎藤佑樹氏（37）と熱戦の模様を伝える。番組を制作するABCテレビが31日、発表した。2016年から出演し、すっかり番組の顔となったヒロドアナは「この春の選抜から甲子園でもDH制が導入されるなど、高校野球も新たな時代へと進化を遂げています。『WORLD