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大阪桐蔭と智弁学園が決勝戦へ 近畿勢対決の近畿勢対決に注目

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 31日、選抜高校野球大会は大阪桐蔭と智弁学園が決勝を戦う
  • 智弁学園のエース・杉本真滉は遠投、ストレッチなど軽めのメニューで調整
  • 「球数は多いですけど、体の疲労はない」とリラックスした表情で話した
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