◇第98回選抜高校野球大会最終日・決勝智弁学園3―7大阪桐蔭（2026年3月31日甲子園）智弁学園のエース左腕・杉本真滉（3年）は7回11安打7失点。131球の球数制限に3球を残して降板し「球数制限は意識していなかった。角谷のリードに任せて。自分は自分の仕事をしようと」。同点直後の7回、無死満塁から押し出し四球などで4失点。10三振を奪いながら16年以来10年ぶりの優勝には届かず「自分の実力のなさ。一からやり直して夏