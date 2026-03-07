3月7日に放送された『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）は、最終話直前の第9話。前回のラストで、自分が乳がんだったことを一葉（上白石萌歌）に告白したアリア（シシド・カフカ）。それがきっかけで表舞台から退いた彼女だが、一葉が必死で仕事に向き合っている姿を見て、そして一葉の書くコラムに背中を押され、あらためてモデルとして生きていく決意を固める。一葉が椎堂（生田斗真）から教えられた動物の求愛行