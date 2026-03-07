名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、住人の高羽奈美子さん（当時３２歳）が刺殺された事件で、高羽さんの夫の悟さん（６９）と長男の航平さん（２８）が４月までに、殺人罪で起訴された安福久美子被告（６９）に計約１億２０００万円の損害賠償を求める民事訴訟を名古屋地裁に起こす。悟さんが７日、報道陣の取材に明らかにした。起訴状では、安福被告は９９年１１月１３日、アパートの一室で高羽さんを刃物のようなも