歩道を歩いているとき、前から走ってきた自転車と接触してしまった経験はありませんか。歩行者と自転車の事故では、基本的に自転車側の過失割合が高い傾向にありますが、歩行者側が責任を問われるケースもあります。では、どのようなときに歩行者が賠償責任を負う可能性があるのでしょうか。弁護士の永島徹さんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなかった！」これが自転車との事故で歩行者が「賠償責任」問われる“NG行為”