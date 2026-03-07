【モデルプレス＝2026/03/07】YouTuberのてんちむが3月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもの2歳の誕生日に作った手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳シンママYouTuber「形が天才的」高クオリティのにわとりさんカレー◆てんちむ、手料理披露てんちむは「2歳のお誕生日に大好物のカレーつくった」とつづり、可愛らしくデコレーションされたカレーを公開。「最近緑色の食材食べないから今までにないくらい