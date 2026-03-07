てんちむ、2歳子どもの“大好物”料理公開「にわとりさん」カレーに絶賛の声「形が天才的」「工夫に愛を感じる」
【モデルプレス＝2026/03/07】YouTuberのてんちむが3月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもの2歳の誕生日に作った手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳シンママYouTuber「形が天才的」高クオリティのにわとりさんカレー
てんちむは「2歳のお誕生日に大好物のカレーつくった」とつづり、可愛らしくデコレーションされたカレーを公開。「最近緑色の食材食べないから今までにないくらいぶっ詰めた」と明かし、細かく刻んだ野菜をたっぷりと加えた工夫を紹介している。ごはんは人参で作ったとさかを添えてにわとりの形に整え、タコさんウィンナーを添えるなど、遊び心のある盛り付けとなっている。また、大人用には酵素玄米を使った別バージョンを用意し、ルーも変えて作ったというこだわりを見せている。
この投稿にファンからは「愛情たっぷりで素敵」「デコレーションが可愛すぎる」「野菜の工夫に愛を感じる」「にわとりの形が天才的」「子どもが喜ぶやつ」「大人用まで作るのすごい」といった声が寄せられている。
てんちむは、2023年に活動休止を発表。2024年に活動を再開させることと、シングルマザーとして出産したことを発表した。（modelpress編集部）
