てんちむ、2歳子どもの“大好物”料理公開「にわとりさん」カレーに絶賛の声「形が天才的」「工夫に愛を感じる」

てんちむ、2歳子どもの“大好物”料理公開「にわとりさん」カレーに絶賛の声「形が天才的」「工夫に愛を感じる」