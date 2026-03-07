北海道を訪問中の秋篠宮妃・紀子さまと長男・悠仁さまが、子どもたちと一緒にゲレンデを滑走されました。【写真を見る】悠仁さま 北海道のゲレンデを滑走転んだ子どもに手を差し伸べる場面も母・紀子さまと訪問紀子さまと悠仁さまが足を運ばれたのは、北海道留寿都村で子ども向けに開催されたクロスカントリースキーとオリエンテーリングを組み合わせた競技「スキーオリエンテーリング」の体験会です。悠仁さま「ゴールで