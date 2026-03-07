消防士と救急救命士は、どちらも同じ消防署に勤務し、人々の命を守る仕事です。同じ自治体で、階級や勤続年数などの条件が同じであるにもかかわらず、なぜ支給額に違いが生まれるのか気になる人もいるでしょう。 この記事では、消防士と救急救命士の年収の違いについて解説します。 消防士と救急救命士の年収の違い 総務省の「令和6年4月1日地方公務員給与実態調査結果」によると、消防職の平均年収は約573万円です