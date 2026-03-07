WBC日本―台湾戦の始球式に登場野球の日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールC初戦（東京ドーム）で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。試合前の始球式には“麦わらの一味”が登場。ある日本人俳優へ熱い視線が注がれた。端正なマスクに釘付けだった。侍ジャパンの初戦。始球式に登場したのは、実写版「ONE PIECE」に出演している俳優陣。ファンの視線を奪ったの