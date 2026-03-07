もとはソロ歌手ミキティこと歌手でタレントの藤本美貴（41）が2月26日、都内でバースデーイベントを開催した。イベントのライブパートでは、アイドル仕様の衣装で登場し、自身のソロナンバーを中心に披露。シャ乱Qの「シングルベッド」を熱唱し、安室奈美恵さん（48）の「SWEET 19 BLUES」を歌った際には、「今やすっかりママタレとしておなじみですが、もとはソロ歌手として芸能界デビューしていたことを知らない若い記者は多い