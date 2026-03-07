米軍の空爆でイランの最高指導者アリ・ハメネイ師が死亡したとの報道は、北朝鮮住民の間に驚きとともに、独裁的指導者の排除を「うらやましい」と受け止める複雑な感情を呼び起こしている。米政府系のラジオ・フリー・アジア（RFA）によると、中国遼寧省瀋陽に駐在する北朝鮮の貿易幹部は「米軍の爆撃でハメネイが死亡したことは皆知っている。暴君が消えたのは良いことだ」と語った。ハメネイ師は精神的指導者として長年君臨して