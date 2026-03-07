男子フリー演技する中田璃士＝タリン（共同）【タリン共同】フィギュアスケートの世界ジュニア選手権第3日は6日、タリンで行われ、17歳の中田璃士が合計268.47点で2年連続2度目の優勝を果たした。男子2連覇は史上2人目で日本勢では初。ショートプログラム（SP）、2種類の4回転ジャンプに成功したフリー、合計のいずれもジュニア世界歴代最高得点を更新した。初出場で16歳の西野太翔がSP4位、フリー2位で自己ベストの合計241.