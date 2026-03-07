ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で金メダルを獲得したアリサ・リュウ（２０＝米国）に突如浮上したドーピング騒動を、ロシアメディアが徹底検証している。五輪女王になったリュウは世界的に人気が爆発しているが、ＳＮＳ上でドーピング違反を指摘するさまざまな投稿が続出して騒動に。ロシアフィギュアスケート界の重鎮タチアナ・タラソワ氏がリュウを擁護するなど余波が広がっている。そうした中、ロシアメ