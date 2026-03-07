◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第2日（2026年3月6日沖縄県琉球GC（6610ヤード、パー72））佐久間朱莉が圧巻のゴルフでトップに立った。ツアー自己最少を1打更新し、大会コース記録に並ぶ62を叩き出し「難しいセッティングで10アンダーはよくできたと思う。5（アンダー）くらいいきたいと思ったけど倍いけてラッキー」と上機嫌だった。2ホール目の11番パー5でグリーン手前バンカーから2メートルに