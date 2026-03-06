「ドジャース・ネーション」のサンチェス氏が注目の「お茶点て」世界一連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」が披露した新たなパフォーマンスが、海を越えて米国のメディアから注目を集めている。地元メディア「ドジャース・ネーション」でプロデューサーを務めるノエル・サンチェス氏は、自身のSNSで“誕生秘話”に注目。「裏話がすごい」などと驚きを綴り、日本文化を象徴する独特な動きに熱視線を送っている。サンチェス