お笑いコンビ「とんねるず」として活動しアーティストしても高い評価を受ける木梨憲武さんの作品展が熊本城ホールで行われています。川又優アナウンサーが作品の魅力を中継でお伝えします。 木梨憲武展「TOUCH」は熊本城ホールで4月5日(日)まで開かれています。見て、触れるアートを楽しんでみてはいかがでしょうか。（熊本城ホール1階展示ホールB午前10時～午後5時30分）